Whispers Of Decay kaina ($DCAY)
+4.70%
Whispers Of Decay ($DCAY) realiojo laiko kaina yra $0.00074545. Per pastarąsias 24 valandas $DCAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $DCAY kaina yra $ 0.01317514, o žemiausia – $ 0.00070612.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $DCAY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Whispers Of Decay rinkos kapitalizacija yra $ 42.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $DCAY apyvartoje yra 56.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 76000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.65K
Šiandienos Whispers Of Decay kainos pokytis į USD: $ 0.
Whispers Of Decay 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002441061.
Whispers Of Decay 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001895706.
Whispers Of Decay 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008108101420788505.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ -0.0002441061
|-32.74%
|60 dienų
|$ -0.0001895706
|-25.43%
|90 dienų
|$ -0.0008108101420788505
|-52.09%
Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.
Kiek kainuos Whispers Of Decay ($DCAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Whispers Of Decay ($DCAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Whispers Of Decay prognozes.
Peržiūrėkite Whispers Of Decay kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Whispers Of Decay ($DCAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $DCAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
