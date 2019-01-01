whinecoin (WHINECOIN) Tokenomika
$WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception.
We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal.
whinecoin (WHINECOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti whinecoin (WHINECOIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WHINECOIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek WHINECOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate WHINECOIN tokenomiką, galite peržiūrėti WHINECOIN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.