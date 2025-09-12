Daugiau apie WTF

WhatTheFreg kaina (WTF)

$0.00203763
-5.90%1D
WhatTheFreg (WTF) kainos grafikas realiu laiku
WhatTheFreg (WTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00200315
24 val. žemiausia
$ 0.00222673
24 val. aukščiausia

$ 0.00200315
$ 0.00222673
$ 0.00286979
$ 0.00102204
+1.25%

-5.90%

+7.29%

+7.29%

WhatTheFreg (WTF) realiojo laiko kaina yra $0.00203763. Per pastarąsias 24 valandas WTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00200315 iki aukščiausios $ 0.00222673 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTF kaina yra $ 0.00286979, o žemiausia – $ 0.00102204.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTF per pastarąją valandą pasikeitė +1.25%, per 24 valandas – -5.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WhatTheFreg (WTF) rinkos informacija

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė WhatTheFreg rinkos kapitalizacija yra $ 2.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WTF apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04M

WhatTheFreg (WTF) kainos istorija USD

Šiandienos WhatTheFreg kainos pokytis į USD: $ -0.0001278351870736.
WhatTheFreg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001147856.
WhatTheFreg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004408408.
WhatTheFreg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005239371159264236.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001278351870736-5.90%
30 dienų$ -0.0001147856-5.63%
60 dienų$ +0.0004408408+21.63%
90 dienų$ +0.0005239371159264236+34.61%

Kas yra WhatTheFreg (WTF)

I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain.

WhatTheFreg (WTF) ištekliai

WhatTheFreg kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WhatTheFreg (WTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WhatTheFreg (WTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WhatTheFreg prognozes.

Peržiūrėkite WhatTheFreg kainos prognozę dabar!

WTF į vietos valiutas

WhatTheFreg (WTF) Tokenomika

Supratimas apie WhatTheFreg (WTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WhatTheFreg (WTF)

Kiek WhatTheFreg(WTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WTF kaina USD valiuta yra 0.00203763USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WTF į USD kaina?
Dabartinė WTF kaina USD valiuta yra $ 0.00203763. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WhatTheFreg rinkos kapitalizacija?
WTF rinkos kapitalizacija yra $ 2.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WTF apyvartoje?
WTF apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WTF kaina?
WTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00286979USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WTF kaina?
WTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00102204USD.
Kokia yra WTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WTF yra --USD.
Ar WTF kaina šiais metais kils?
WTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.