Whales Market logotipas

Whales Market kaina (WHALES)

Neįtraukta į sąrašą

1 WHALES į USD – tiesioginė kaina:

$0.065864
$0.065864$0.065864
+4.50%1D
mexc
USD
Whales Market (WHALES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:17:26(UTC+8)

Whales Market (WHALES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0619
$ 0.0619$ 0.0619
24 val. žemiausia
$ 0.065978
$ 0.065978$ 0.065978
24 val. aukščiausia

$ 0.0619
$ 0.0619$ 0.0619

$ 0.065978
$ 0.065978$ 0.065978

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

$ 0.02888233
$ 0.02888233$ 0.02888233

+0.70%

+5.13%

-4.26%

-4.26%

Whales Market (WHALES) realiojo laiko kaina yra $0.066037. Per pastarąsias 24 valandas WHALES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0619 iki aukščiausios $ 0.065978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WHALES kaina yra $ 4.41, o žemiausia – $ 0.02888233.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WHALES per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +5.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Whales Market (WHALES) rinkos informacija

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

26.03M
26.03M 26.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Whales Market rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WHALES apyvartoje yra 26.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.58M

Whales Market (WHALES) kainos istorija USD

Šiandienos Whales Market kainos pokytis į USD: $ +0.00322339.
Whales Market 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0183942299.
Whales Market 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0043158679.
Whales Market 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0133204371869703.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00322339+5.13%
30 dienų$ -0.0183942299-27.85%
60 dienų$ -0.0043158679-6.53%
90 dienų$ +0.0133204371869703+25.27%

Kas yra Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Whales Market (WHALES) išteklius

Oficiali svetainė

Whales Market (WHALES) Tokenomika

Supratimas apie Whales Market (WHALES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WHALESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Whales Market (WHALES)

Kiek Whales Market(WHALES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WHALES kaina USD valiuta yra 0.066037USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WHALES į USD kaina?
Dabartinė WHALES kaina USD valiuta yra $ 0.066037. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Whales Market rinkos kapitalizacija?
WHALES rinkos kapitalizacija yra $ 1.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WHALES apyvartoje?
WHALES apyvartoje yra 26.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WHALES kaina?
WHALES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.41USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WHALES kaina?
WHALES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02888233USD.
Kokia yra WHALES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WHALES yra --USD.
Ar WHALES kaina šiais metais kils?
WHALES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WHALES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Whales Market (WHALES) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

