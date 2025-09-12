Welshare Health Token kaina (WEL)
-0.43%
+25.46%
+6.50%
+6.50%
Welshare Health Token (WEL) realiojo laiko kaina yra $0.00187762. Per pastarąsias 24 valandas WEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00147879 iki aukščiausios $ 0.00189226 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WEL kaina yra $ 0.146838, o žemiausia – $ 0.00144224.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +25.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Welshare Health Token rinkos kapitalizacija yra $ 461.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WEL apyvartoje yra 245.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.69M
Šiandienos Welshare Health Token kainos pokytis į USD: $ +0.00038109.
Welshare Health Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003943544.
Welshare Health Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003739193.
Welshare Health Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001243188265288858.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00038109
|+25.46%
|30 dienų
|$ -0.0003943544
|-21.00%
|60 dienų
|$ -0.0003739193
|-19.91%
|90 dienų
|$ -0.001243188265288858
|-39.83%
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Welshare Health Token (WEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Welshare Health Token (WEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Welshare Health Token prognozes.
Peržiūrėkite Welshare Health Token kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Welshare Health Token (WEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.