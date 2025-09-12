Daugiau apie WEL

Welshare Health Token kaina (WEL)

1 WEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00187762
$0.00187762$0.00187762
+25.40%1D
Welshare Health Token (WEL) kainos grafikas realiu laiku
Welshare Health Token (WEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.43%

+25.46%

+6.50%

+6.50%

Welshare Health Token (WEL) realiojo laiko kaina yra $0.00187762. Per pastarąsias 24 valandas WEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00147879 iki aukščiausios $ 0.00189226 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WEL kaina yra $ 0.146838, o žemiausia – $ 0.00144224.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +25.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Welshare Health Token (WEL) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Welshare Health Token rinkos kapitalizacija yra $ 461.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WEL apyvartoje yra 245.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.69M

Welshare Health Token (WEL) kainos istorija USD

Šiandienos Welshare Health Token kainos pokytis į USD: $ +0.00038109.
Welshare Health Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003943544.
Welshare Health Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003739193.
Welshare Health Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001243188265288858.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00038109+25.46%
30 dienų$ -0.0003943544-21.00%
60 dienų$ -0.0003739193-19.91%
90 dienų$ -0.001243188265288858-39.83%

Kas yra Welshare Health Token (WEL)

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Welshare Health Token (WEL) išteklius

Welshare Health Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Welshare Health Token (WEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Welshare Health Token (WEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Welshare Health Token prognozes.

Peržiūrėkite Welshare Health Token kainos prognozę dabar!

WEL į vietos valiutas

Welshare Health Token (WEL) Tokenomika

Supratimas apie Welshare Health Token (WEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Welshare Health Token (WEL)

Kiek Welshare Health Token(WEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WEL kaina USD valiuta yra 0.00187762USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WEL į USD kaina?
Dabartinė WEL kaina USD valiuta yra $ 0.00187762. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Welshare Health Token rinkos kapitalizacija?
WEL rinkos kapitalizacija yra $ 461.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WEL apyvartoje?
WEL apyvartoje yra 245.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WEL kaina?
WEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.146838USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WEL kaina?
WEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00144224USD.
Kokia yra WEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WEL yra --USD.
Ar WEL kaina šiais metais kils?
WEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:17:18(UTC+8)

