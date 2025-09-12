Daugiau apie W3W

Web3 Whales logotipas

Web3 Whales kaina (W3W)

Neįtraukta į sąrašą

1 W3W į USD – tiesioginė kaina:

$0.01147404
$0.01147404
0.00%1D
mexc
USD
Web3 Whales (W3W) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:16:51(UTC+8)

Web3 Whales (W3W) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.087176
$ 0.087176

$ 0.00563945
$ 0.00563945

--

--

+1.63%

+1.63%

Web3 Whales (W3W) realiojo laiko kaina yra $0.01147404. Per pastarąsias 24 valandas W3W svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia W3W kaina yra $ 0.087176, o žemiausia – $ 0.00563945.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, W3W per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Web3 Whales (W3W) rinkos informacija

$ 1.07M
$ 1.07M

--
--

$ 1.08M
$ 1.08M

93.58M
93.58M

94,388,211.54460917
94,388,211.54460917

Dabartinė Web3 Whales rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. W3W apyvartoje yra 93.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 94388211.54460917. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M

Web3 Whales (W3W) kainos istorija USD

Šiandienos Web3 Whales kainos pokytis į USD: $ 0.
Web3 Whales 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004760039.
Web3 Whales 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012267022.
Web3 Whales 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001407826164790424.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0004760039+4.15%
60 dienų$ -0.0012267022-10.69%
90 dienų$ +0.001407826164790424+13.99%

Kas yra Web3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

Web3 Whales (W3W) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Web3 Whales kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Web3 Whales (W3W) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Web3 Whales (W3W) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Web3 Whales prognozes.

Peržiūrėkite Web3 Whales kainos prognozę dabar!

W3W į vietos valiutas

Web3 Whales (W3W) Tokenomika

Supratimas apie Web3 Whales (W3W) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie W3Wišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Web3 Whales (W3W)

Kiek Web3 Whales(W3W) verta (-as) šiandien?
Dabartinė W3W kaina USD valiuta yra 0.01147404USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė W3W į USD kaina?
Dabartinė W3W kaina USD valiuta yra $ 0.01147404. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Web3 Whales rinkos kapitalizacija?
W3W rinkos kapitalizacija yra $ 1.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra W3W apyvartoje?
W3W apyvartoje yra 93.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) W3W kaina?
W3W pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.087176USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) W3W kaina?
W3W pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00563945USD.
Kokia yra W3W prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis W3W yra --USD.
Ar W3W kaina šiais metais kils?
W3W šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite W3W kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:16:51(UTC+8)

