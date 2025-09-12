Web3 Whales kaina (W3W)
+1.63%
+1.63%
Web3 Whales (W3W) realiojo laiko kaina yra $0.01147404. Per pastarąsias 24 valandas W3W svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia W3W kaina yra $ 0.087176, o žemiausia – $ 0.00563945.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, W3W per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Web3 Whales rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. W3W apyvartoje yra 93.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 94388211.54460917. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M
Šiandienos Web3 Whales kainos pokytis į USD: $ 0.
Web3 Whales 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004760039.
Web3 Whales 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012267022.
Web3 Whales 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001407826164790424.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ +0.0004760039
|+4.15%
|60 dienų
|$ -0.0012267022
|-10.69%
|90 dienų
|$ +0.001407826164790424
|+13.99%
What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.
