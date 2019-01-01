We love Boobs (BOOBS) Tokenomika

We love Boobs (BOOBS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWe love Boobs (BOOBS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

We love Boobs (BOOBS) Informacija

A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token

Oficiali svetainė:
https://weloveboobs.xyz

We love Boobs (BOOBS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius We love Boobs (BOOBS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K
Bendra pasiūla:
$ 999.58M
$ 999.58M$ 999.58M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.58M
$ 999.58M$ 999.58M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00022307
$ 0.00022307$ 0.00022307
Visų laikų minimumas:
$ 0.00001657
$ 0.00001657$ 0.00001657
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

We love Boobs (BOOBS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti We love Boobs (BOOBS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BOOBS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BOOBS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BOOBS tokenomiką, galite peržiūrėti BOOBS tokeno kainą realiuoju laiku!

BOOBS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BOOBS? Mūsų BOOBS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.