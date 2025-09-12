Daugiau apie WAYGU

WAYGU CASH logotipas

WAYGU CASH kaina (WAYGU)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAYGU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
WAYGU CASH (WAYGU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:31:35(UTC+8)

WAYGU CASH (WAYGU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001572
$ 0.00001572$ 0.00001572
24 val. žemiausia
$ 0.00001617
$ 0.00001617$ 0.00001617
24 val. aukščiausia

$ 0.00001572
$ 0.00001572$ 0.00001572

$ 0.00001617
$ 0.00001617$ 0.00001617

$ 0.02553709
$ 0.02553709$ 0.02553709

$ 0.00001381
$ 0.00001381$ 0.00001381

+0.35%

+1.08%

+5.26%

+5.26%

WAYGU CASH (WAYGU) realiojo laiko kaina yra $0.00001614. Per pastarąsias 24 valandas WAYGU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001572 iki aukščiausios $ 0.00001617 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAYGU kaina yra $ 0.02553709, o žemiausia – $ 0.00001381.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAYGU per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WAYGU CASH (WAYGU) rinkos informacija

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

--
----

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

989.42M
989.42M 989.42M

989,416,933.961921
989,416,933.961921 989,416,933.961921

Dabartinė WAYGU CASH rinkos kapitalizacija yra $ 15.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAYGU apyvartoje yra 989.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 989416933.961921. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.97K

WAYGU CASH (WAYGU) kainos istorija USD

Šiandienos WAYGU CASH kainos pokytis į USD: $ 0.
WAYGU CASH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000073993.
WAYGU CASH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000112127.
WAYGU CASH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018128726853282996.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.08%
30 dienų$ -0.0000073993-45.84%
60 dienų$ -0.0000112127-69.47%
90 dienų$ -0.0018128726853282996-99.11%

Kas yra WAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

WAYGU CASH (WAYGU) išteklius

WAYGU CASH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WAYGU CASH (WAYGU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAYGU CASH (WAYGU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAYGU CASH prognozes.

Peržiūrėkite WAYGU CASH kainos prognozę dabar!

WAYGU į vietos valiutas

WAYGU CASH (WAYGU) Tokenomika

Supratimas apie WAYGU CASH (WAYGU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAYGUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WAYGU CASH (WAYGU)

Kiek WAYGU CASH(WAYGU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAYGU kaina USD valiuta yra 0.00001614USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAYGU į USD kaina?
Dabartinė WAYGU kaina USD valiuta yra $ 0.00001614. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WAYGU CASH rinkos kapitalizacija?
WAYGU rinkos kapitalizacija yra $ 15.97KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAYGU apyvartoje?
WAYGU apyvartoje yra 989.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAYGU kaina?
WAYGU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02553709USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAYGU kaina?
WAYGU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001381USD.
Kokia yra WAYGU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAYGU yra --USD.
Ar WAYGU kaina šiais metais kils?
WAYGU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAYGU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:31:35(UTC+8)

