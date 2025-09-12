Daugiau apie WTF

WTF Kainos informacija

WTF Oficiali svetainė

WTF Tokenomika

WTF Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Waterfall Governance logotipas

Waterfall Governance kaina (WTF)

Neįtraukta į sąrašą

1 WTF į USD – tiesioginė kaina:

$0.0006569
$0.0006569$0.0006569
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Waterfall Governance (WTF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:47:56(UTC+8)

Waterfall Governance (WTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0006551
$ 0.0006551$ 0.0006551
24 val. žemiausia
$ 0.0006601
$ 0.0006601$ 0.0006601
24 val. aukščiausia

$ 0.0006551
$ 0.0006551$ 0.0006551

$ 0.0006601
$ 0.0006601$ 0.0006601

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.00008951
$ 0.00008951$ 0.00008951

-0.03%

-0.27%

-0.30%

-0.30%

Waterfall Governance (WTF) realiojo laiko kaina yra $0.00065529. Per pastarąsias 24 valandas WTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006551 iki aukščiausios $ 0.0006601 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTF kaina yra $ 1.4, o žemiausia – $ 0.00008951.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTF per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Waterfall Governance (WTF) rinkos informacija

$ 41.09K
$ 41.09K$ 41.09K

--
----

$ 65.53K
$ 65.53K$ 65.53K

62.70M
62.70M 62.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Waterfall Governance rinkos kapitalizacija yra $ 41.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WTF apyvartoje yra 62.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.53K

Waterfall Governance (WTF) kainos istorija USD

Šiandienos Waterfall Governance kainos pokytis į USD: $ 0.
Waterfall Governance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000334983.
Waterfall Governance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000615229.
Waterfall Governance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000890111652540924.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.27%
30 dienų$ +0.0000334983+5.11%
60 dienų$ +0.0000615229+9.39%
90 dienų$ +0.0000890111652540924+15.72%

Kas yra Waterfall Governance (WTF)

Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Waterfall Governance (WTF) išteklius

Oficiali svetainė

Waterfall Governance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Waterfall Governance (WTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Waterfall Governance (WTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Waterfall Governance prognozes.

Peržiūrėkite Waterfall Governance kainos prognozę dabar!

WTF į vietos valiutas

Waterfall Governance (WTF) Tokenomika

Supratimas apie Waterfall Governance (WTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Waterfall Governance (WTF)

Kiek Waterfall Governance(WTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WTF kaina USD valiuta yra 0.00065529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WTF į USD kaina?
Dabartinė WTF kaina USD valiuta yra $ 0.00065529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Waterfall Governance rinkos kapitalizacija?
WTF rinkos kapitalizacija yra $ 41.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WTF apyvartoje?
WTF apyvartoje yra 62.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WTF kaina?
WTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WTF kaina?
WTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00008951USD.
Kokia yra WTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WTF yra --USD.
Ar WTF kaina šiais metais kils?
WTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:47:56(UTC+8)

Waterfall Governance (WTF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.