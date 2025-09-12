Waterfall Governance kaina (WTF)
Waterfall Governance (WTF) realiojo laiko kaina yra $0.00065529. Per pastarąsias 24 valandas WTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006551 iki aukščiausios $ 0.0006601 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTF kaina yra $ 1.4, o žemiausia – $ 0.00008951.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTF per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Waterfall Governance rinkos kapitalizacija yra $ 41.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WTF apyvartoje yra 62.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.53K
Šiandienos Waterfall Governance kainos pokytis į USD: $ 0.
Waterfall Governance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000334983.
Waterfall Governance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000615229.
Waterfall Governance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000890111652540924.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.27%
|30 dienų
|$ +0.0000334983
|+5.11%
|60 dienų
|$ +0.0000615229
|+9.39%
|90 dienų
|$ +0.0000890111652540924
|+15.72%
Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.
