Warrior Coin (WAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Warrior Coin rinkos kapitalizacija yra $ 801.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAR apyvartoje yra 140.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 139997735136.0005. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 801.60K
Šiandienos Warrior Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Warrior Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Warrior Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Warrior Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.34%
|30 dienų
|$ 0
|-42.70%
|60 dienų
|$ 0
|-38.56%
|90 dienų
|$ 0
|--
What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.
