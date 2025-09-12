Daugiau apie WAR

Warrior Coin kaina (WAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.30%1D
mexc
USD
Warrior Coin (WAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:16:27(UTC+8)

Warrior Coin (WAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+2.34%

-7.43%

-7.43%

Warrior Coin (WAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Warrior Coin (WAR) rinkos informacija

$ 801.60K
$ 801.60K$ 801.60K

--
----

$ 801.60K
$ 801.60K$ 801.60K

140.00B
140.00B 140.00B

139,997,735,136.0005
139,997,735,136.0005 139,997,735,136.0005

Dabartinė Warrior Coin rinkos kapitalizacija yra $ 801.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAR apyvartoje yra 140.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 139997735136.0005. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 801.60K

Warrior Coin (WAR) kainos istorija USD

Šiandienos Warrior Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Warrior Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Warrior Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Warrior Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.34%
30 dienų$ 0-42.70%
60 dienų$ 0-38.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra Warrior Coin (WAR)

What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Warrior Coin (WAR) išteklius

Warrior Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Warrior Coin (WAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Warrior Coin (WAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Warrior Coin prognozes.

Peržiūrėkite Warrior Coin kainos prognozę dabar!

WAR į vietos valiutas

Warrior Coin (WAR) Tokenomika

Supratimas apie Warrior Coin (WAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Warrior Coin (WAR)

Kiek Warrior Coin(WAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAR į USD kaina?
Dabartinė WAR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Warrior Coin rinkos kapitalizacija?
WAR rinkos kapitalizacija yra $ 801.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAR apyvartoje?
WAR apyvartoje yra 140.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAR kaina?
WAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAR kaina?
WAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAR yra --USD.
Ar WAR kaina šiais metais kils?
WAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:16:27(UTC+8)

