WarpBeam kaina (WPLAY)
--
--
-0.64%
-0.64%
WarpBeam (WPLAY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WPLAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WPLAY kaina yra $ 0.00102099, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WPLAY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė WarpBeam rinkos kapitalizacija yra $ 18.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WPLAY apyvartoje yra 36.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 365000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 180.85K
Šiandienos WarpBeam kainos pokytis į USD: $ 0.
WarpBeam 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WarpBeam 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WarpBeam 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-7.97%
|60 dienų
|$ 0
|+5.40%
|90 dienų
|$ 0
|--
The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.
Supratimas apie WarpBeam (WPLAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WPLAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
