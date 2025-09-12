War of Meme kaina (WOME)
War of Meme (WOME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOME kaina yra $ 0.00111565, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOME per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė War of Meme rinkos kapitalizacija yra $ 11.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOME apyvartoje yra 967.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 997255918.043106. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.17K
Šiandienos War of Meme kainos pokytis į USD: $ 0.
War of Meme 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
War of Meme 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
War of Meme 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.09%
|30 dienų
|$ 0
|+18.81%
|60 dienų
|$ 0
|+22.23%
|90 dienų
|$ 0
|--
Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard.
Supratimas apie War of Meme (WOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
