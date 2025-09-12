Daugiau apie WANNA

Wanna Bot kaina (WANNA)

Neįtraukta į sąrašą

1 WANNA į USD – tiesioginė kaina:

$0.01133365
$0.01133365$0.01133365
0.00%1D
mexc
USD
Wanna Bot (WANNA) kainos grafikas realiu laiku
Wanna Bot (WANNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015

$ 0.0079968
$ 0.0079968$ 0.0079968

--

--

+1.20%

+1.20%

Wanna Bot (WANNA) realiojo laiko kaina yra $0.01133365. Per pastarąsias 24 valandas WANNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WANNA kaina yra $ 0.061015, o žemiausia – $ 0.0079968.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WANNA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wanna Bot (WANNA) rinkos informacija

$ 213.65K
$ 213.65K$ 213.65K

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

18.85M
18.85M 18.85M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Wanna Bot rinkos kapitalizacija yra $ 213.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WANNA apyvartoje yra 18.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.13M

Wanna Bot (WANNA) kainos istorija USD

Šiandienos Wanna Bot kainos pokytis į USD: $ 0.
Wanna Bot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027005129.
Wanna Bot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014222846.
Wanna Bot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0027005129-23.82%
60 dienų$ +0.0014222846+12.55%
90 dienų$ 0--

Kas yra Wanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

Wanna Bot (WANNA) išteklius

Wanna Bot kainos prognozė (USD)

Wanna Bot (WANNA) Tokenomika

Supratimas apie Wanna Bot (WANNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WANNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wanna Bot (WANNA)

Kiek Wanna Bot(WANNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WANNA kaina USD valiuta yra 0.01133365USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WANNA į USD kaina?
Dabartinė WANNA kaina USD valiuta yra $ 0.01133365. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wanna Bot rinkos kapitalizacija?
WANNA rinkos kapitalizacija yra $ 213.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WANNA apyvartoje?
WANNA apyvartoje yra 18.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WANNA kaina?
WANNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.061015USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WANNA kaina?
WANNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0079968USD.
Kokia yra WANNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WANNA yra --USD.
Ar WANNA kaina šiais metais kils?
WANNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WANNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
