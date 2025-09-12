Daugiau apie WAGIE

WAGIE logotipas

WAGIE kaina (WAGIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAGIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
WAGIE (WAGIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:06:55(UTC+8)

WAGIE (WAGIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+3.28%

+189.85%

+189.85%

WAGIE (WAGIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WAGIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAGIE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAGIE per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +3.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +189.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WAGIE (WAGIE) rinkos informacija

$ 23.89K
$ 23.89K$ 23.89K

--
----

$ 23.89K
$ 23.89K$ 23.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė WAGIE rinkos kapitalizacija yra $ 23.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAGIE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.89K

WAGIE (WAGIE) kainos istorija USD

Šiandienos WAGIE kainos pokytis į USD: $ 0.
WAGIE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WAGIE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WAGIE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.28%
30 dienų$ 0+235.42%
60 dienų$ 0+281.59%
90 dienų$ 0--

Kas yra WAGIE (WAGIE)

WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.

WAGIE (WAGIE) išteklius

Oficiali svetainė

WAGIE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WAGIE (WAGIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAGIE (WAGIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAGIE prognozes.

Peržiūrėkite WAGIE kainos prognozę dabar!

WAGIE į vietos valiutas

WAGIE (WAGIE) Tokenomika

Supratimas apie WAGIE (WAGIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAGIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WAGIE (WAGIE)

Kiek WAGIE(WAGIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAGIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAGIE į USD kaina?
Dabartinė WAGIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WAGIE rinkos kapitalizacija?
WAGIE rinkos kapitalizacija yra $ 23.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAGIE apyvartoje?
WAGIE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAGIE kaina?
WAGIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAGIE kaina?
WAGIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WAGIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAGIE yra --USD.
Ar WAGIE kaina šiais metais kils?
WAGIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAGIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:06:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.