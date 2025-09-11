Daugiau apie VVS

1 VVS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
USD
VVS Finance (VVS) kainos grafikas realiu laiku
VVS Finance (VVS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
VVS Finance (VVS) realiojo laiko kaina yra $0.00000529. Per pastarąsias 24 valandas VVS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000521 iki aukščiausios $ 0.00000558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VVS kaina yra $ 0.00033093, o žemiausia – $ 0.00000168.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VVS per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VVS Finance (VVS) rinkos informacija

Dabartinė VVS Finance rinkos kapitalizacija yra $ 246.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VVS apyvartoje yra 46.60T vienetų, o bendras kiekis siekia 94824777909757.34. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 502.40M

VVS Finance (VVS) kainos istorija USD

Šiandienos VVS Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
VVS Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000021966.
VVS Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000064395.
VVS Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000031225348754661476.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.14%
30 dienų$ +0.0000021966+41.52%
60 dienų$ +0.0000064395+121.73%
90 dienų$ +0.0000031225348754661476+144.06%

Kas yra VVS Finance (VVS)

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

VVS Finance (VVS) išteklius

Oficiali svetainė

VVS Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VVS Finance (VVS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VVS Finance (VVS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VVS Finance prognozes.

Peržiūrėkite VVS Finance kainos prognozę dabar!

VVS į vietos valiutas

VVS Finance (VVS) Tokenomika

Supratimas apie VVS Finance (VVS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VVSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VVS Finance (VVS)

Kiek VVS Finance(VVS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VVS kaina USD valiuta yra 0.00000529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VVS į USD kaina?
Dabartinė VVS kaina USD valiuta yra $ 0.00000529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VVS Finance rinkos kapitalizacija?
VVS rinkos kapitalizacija yra $ 246.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VVS apyvartoje?
VVS apyvartoje yra 46.60TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VVS kaina?
VVS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00033093USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VVS kaina?
VVS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000168USD.
Kokia yra VVS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VVS yra --USD.
Ar VVS kaina šiais metais kils?
VVS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VVS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.