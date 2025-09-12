Daugiau apie VPK

Vulture Peak kaina (VPK)

1 VPK į USD – tiesioginė kaina:

$0.01593765
$0.01593765$0.01593765
0.00%1D
Vulture Peak (VPK) kainos grafikas realiu laiku
Vulture Peak (VPK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.785352
$ 0.785352$ 0.785352

$ 0.0157088
$ 0.0157088$ 0.0157088

--

--

-0.49%

-0.49%

Vulture Peak (VPK) realiojo laiko kaina yra $0.01593765. Per pastarąsias 24 valandas VPK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VPK kaina yra $ 0.785352, o žemiausia – $ 0.0157088.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VPK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vulture Peak (VPK) rinkos informacija

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

--
----

$ 476.54K
$ 476.54K$ 476.54K

4.05M
4.05M 4.05M

29,900,000.0
29,900,000.0 29,900,000.0

Dabartinė Vulture Peak rinkos kapitalizacija yra $ 64.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VPK apyvartoje yra 4.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 29900000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 476.54K

Vulture Peak (VPK) kainos istorija USD

Šiandienos Vulture Peak kainos pokytis į USD: $ 0.
Vulture Peak 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007497405.
Vulture Peak 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008007521.
Vulture Peak 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010565915585283.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0007497405-4.70%
60 dienų$ -0.0008007521-5.02%
90 dienų$ -0.0010565915585283-6.21%

Kas yra Vulture Peak (VPK)

Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!

Vulture Peak (VPK) išteklius

Vulture Peak kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vulture Peak (VPK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vulture Peak (VPK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vulture Peak prognozes.

Vulture Peak (VPK) Tokenomika

Supratimas apie Vulture Peak (VPK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VPKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vulture Peak (VPK)

Kiek Vulture Peak(VPK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VPK kaina USD valiuta yra 0.01593765USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VPK į USD kaina?
Dabartinė VPK kaina USD valiuta yra $ 0.01593765. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vulture Peak rinkos kapitalizacija?
VPK rinkos kapitalizacija yra $ 64.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VPK apyvartoje?
VPK apyvartoje yra 4.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VPK kaina?
VPK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.785352USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VPK kaina?
VPK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0157088USD.
Kokia yra VPK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VPK yra --USD.
Ar VPK kaina šiais metais kils?
VPK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VPK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
