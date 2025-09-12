Daugiau apie VOYAGE

Voyager AI (VOYAGE) kainos informacija (USD)

Voyager AI (VOYAGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VOYAGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOYAGE kaina yra $ 0.00720331, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOYAGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Voyager AI rinkos kapitalizacija yra $ 38.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VOYAGE apyvartoje yra 949.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 999739937.809603. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.33K

Kas yra Voyager AI (VOYAGE)

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Voyager AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Voyager AI (VOYAGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Voyager AI (VOYAGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Voyager AI prognozes.

Peržiūrėkite Voyager AI kainos prognozę dabar!

VOYAGE į vietos valiutas

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomika

Supratimas apie Voyager AI (VOYAGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOYAGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Voyager AI (VOYAGE)

Kiek Voyager AI(VOYAGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VOYAGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VOYAGE į USD kaina?
Dabartinė VOYAGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Voyager AI rinkos kapitalizacija?
VOYAGE rinkos kapitalizacija yra $ 38.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VOYAGE apyvartoje?
VOYAGE apyvartoje yra 949.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VOYAGE kaina?
VOYAGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00720331USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VOYAGE kaina?
VOYAGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VOYAGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VOYAGE yra --USD.
Ar VOYAGE kaina šiais metais kils?
VOYAGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VOYAGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.