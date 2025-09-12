Daugiau apie VNXAU

VNX Gold kaina (VNXAU)

1 VNXAU į USD – tiesioginė kaina:

$117.29
$117.29$117.29
-0.40%1D
VNX Gold (VNXAU) kainos grafikas realiu laiku
VNX Gold (VNXAU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 116.78
$ 116.78$ 116.78
24 val. žemiausia
$ 118.05
$ 118.05$ 118.05
24 val. aukščiausia

$ 116.78
$ 116.78$ 116.78

$ 118.05
$ 118.05$ 118.05

$ 118.41
$ 118.41$ 118.41

$ 51.65
$ 51.65$ 51.65

+0.01%

-0.40%

+2.79%

+2.79%

VNX Gold (VNXAU) realiojo laiko kaina yra $117.29. Per pastarąsias 24 valandas VNXAU svyravo nuo žemiausios kainos $ 116.78 iki aukščiausios $ 118.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VNXAU kaina yra $ 118.41, o žemiausia – $ 51.65.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VNXAU per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VNX Gold (VNXAU) rinkos informacija

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

29.10K
29.10K 29.10K

29,100.0
29,100.0 29,100.0

Dabartinė VNX Gold rinkos kapitalizacija yra $ 3.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VNXAU apyvartoje yra 29.10K vienetų, o bendras kiekis siekia 29100.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.41M

VNX Gold (VNXAU) kainos istorija USD

Šiandienos VNX Gold kainos pokytis į USD: $ -0.4801127690872.
VNX Gold 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +9.9431072730.
VNX Gold 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +9.1275781740.
VNX Gold 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.7762426110459.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.4801127690872-0.40%
30 dienų$ +9.9431072730+8.48%
60 dienų$ +9.1275781740+7.78%
90 dienų$ +6.7762426110459+6.13%

Kas yra VNX Gold (VNXAU)

VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

VNX Gold (VNXAU) išteklius

Oficiali svetainė

VNX Gold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VNX Gold (VNXAU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VNX Gold (VNXAU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VNX Gold prognozes.

Peržiūrėkite VNX Gold kainos prognozę dabar!

VNXAU į vietos valiutas

VNX Gold (VNXAU) Tokenomika

Supratimas apie VNX Gold (VNXAU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VNXAUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VNX Gold (VNXAU)

Kiek VNX Gold(VNXAU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VNXAU kaina USD valiuta yra 117.29USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VNXAU į USD kaina?
Dabartinė VNXAU kaina USD valiuta yra $ 117.29. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VNX Gold rinkos kapitalizacija?
VNXAU rinkos kapitalizacija yra $ 3.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VNXAU apyvartoje?
VNXAU apyvartoje yra 29.10KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VNXAU kaina?
VNXAU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 118.41USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VNXAU kaina?
VNXAU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 51.65USD.
Kokia yra VNXAU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VNXAU yra --USD.
Ar VNXAU kaina šiais metais kils?
VNXAU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VNXAU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
