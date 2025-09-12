Daugiau apie SHOW

VitaNova kaina (SHOW)

1 SHOW į USD – tiesioginė kaina:

$0.00262006
+3.40%1D
USD
VitaNova (SHOW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:15:36(UTC+8)

VitaNova (SHOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00242574
24 val. žemiausia
$ 0.00281337
24 val. aukščiausia

$ 0.00242574
$ 0.00281337
$ 0.00596445
$ 0
+4.75%

+3.41%

-6.70%

-6.70%

VitaNova (SHOW) realiojo laiko kaina yra $0.00262006. Per pastarąsias 24 valandas SHOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00242574 iki aukščiausios $ 0.00281337 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHOW kaina yra $ 0.00596445, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHOW per pastarąją valandą pasikeitė +4.75%, per 24 valandas – +3.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VitaNova (SHOW) rinkos informacija

$ 2.62M
--
$ 2.62M
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė VitaNova rinkos kapitalizacija yra $ 2.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHOW apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.62M

VitaNova (SHOW) kainos istorija USD

Šiandienos VitaNova kainos pokytis į USD: $ 0.
VitaNova 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0024878242.
VitaNova 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0067027978.
VitaNova 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001040567762532788.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.41%
30 dienų$ +0.0024878242+94.95%
60 dienų$ +0.0067027978+255.83%
90 dienų$ +0.001040567762532788+65.88%

Kas yra VitaNova (SHOW)

Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.

VitaNova (SHOW) išteklius

Oficiali svetainė

VitaNova kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VitaNova (SHOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VitaNova (SHOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VitaNova prognozes.

Peržiūrėkite VitaNova kainos prognozę dabar!

SHOW į vietos valiutas

VitaNova (SHOW) Tokenomika

Supratimas apie VitaNova (SHOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VitaNova (SHOW)

Kiek VitaNova(SHOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHOW kaina USD valiuta yra 0.00262006USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHOW į USD kaina?
Dabartinė SHOW kaina USD valiuta yra $ 0.00262006. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VitaNova rinkos kapitalizacija?
SHOW rinkos kapitalizacija yra $ 2.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHOW apyvartoje?
SHOW apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHOW kaina?
SHOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00596445USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHOW kaina?
SHOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHOW yra --USD.
Ar SHOW kaina šiais metais kils?
SHOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.