Vibe Cat (VIBE) realiojo laiko kaina yra $0.00091732. Per pastarąsias 24 valandas VIBE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00087886 iki aukščiausios $ 0.00096443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIBE kaina yra $ 0.03076981, o žemiausia – $ 0.00040057.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIBE per pastarąją valandą pasikeitė +1.30%, per 24 valandas – -3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Vibe Cat rinkos kapitalizacija yra $ 901.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VIBE apyvartoje yra 982.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 982375646.763432. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 901.16K
Šiandienos Vibe Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Vibe Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002310838.
Vibe Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001657858.
Vibe Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006428838009139682.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.36%
|30 dienų
|$ -0.0002310838
|-25.19%
|60 dienų
|$ -0.0001657858
|-18.07%
|90 dienų
|$ -0.0006428838009139682
|-41.20%
Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.
