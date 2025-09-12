Daugiau apie VETS

Veterans for the Cause logotipas

Veterans for the Cause kaina (VETS)

Neįtraukta į sąrašą

1 VETS į USD – tiesioginė kaina:

$0.03159419
+0.40%1D
mexc
USD
Veterans for the Cause (VETS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:01:13(UTC+8)

Veterans for the Cause (VETS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03081006
24 val. žemiausia
$ 0.03186978
24 val. aukščiausia

$ 0.03081006
$ 0.03186978
$ 0.073523
$ 0.02901732
-0.12%

+0.49%

-4.88%

-4.88%

Veterans for the Cause (VETS) realiojo laiko kaina yra $0.03159419. Per pastarąsias 24 valandas VETS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03081006 iki aukščiausios $ 0.03186978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VETS kaina yra $ 0.073523, o žemiausia – $ 0.02901732.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VETS per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Veterans for the Cause (VETS) rinkos informacija

$ 3.16M
--
$ 3.16M
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė Veterans for the Cause rinkos kapitalizacija yra $ 3.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VETS apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.16M

Veterans for the Cause (VETS) kainos istorija USD

Šiandienos Veterans for the Cause kainos pokytis į USD: $ +0.00015252.
Veterans for the Cause 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0078760871.
Veterans for the Cause 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0114382152.
Veterans for the Cause 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.029859619684974464.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00015252+0.49%
30 dienų$ -0.0078760871-24.92%
60 dienų$ -0.0114382152-36.20%
90 dienų$ -0.029859619684974464-48.58%

Kas yra Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

Veterans for the Cause (VETS) išteklius

Oficiali svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Veterans for the Cause (VETS)

Kiek Veterans for the Cause(VETS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VETS kaina USD valiuta yra 0.03159419USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VETS į USD kaina?
Dabartinė VETS kaina USD valiuta yra $ 0.03159419. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Veterans for the Cause rinkos kapitalizacija?
VETS rinkos kapitalizacija yra $ 3.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VETS apyvartoje?
VETS apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VETS kaina?
VETS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.073523USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VETS kaina?
VETS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02901732USD.
Kokia yra VETS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VETS yra --USD.
Ar VETS kaina šiais metais kils?
VETS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VETS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Veterans for the Cause (VETS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

