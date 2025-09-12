Daugiau apie USDV

USDV Kainos informacija

USDV Oficiali svetainė

USDV Tokenomika

USDV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Verified USD logotipas

Verified USD kaina (USDV)

Neįtraukta į sąrašą

1 USDV į USD – tiesioginė kaina:

$0.100048
$0.100048$0.100048
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Verified USD (USDV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:48:26(UTC+8)

Verified USD (USDV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.09955
$ 0.09955$ 0.09955

--

--

-0.25%

-0.25%

Verified USD (USDV) realiojo laiko kaina yra $0.100048. Per pastarąsias 24 valandas USDV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDV kaina yra $ 1.034, o žemiausia – $ 0.09955.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDV per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Verified USD (USDV) rinkos informacija

$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K

--
----

$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K

605.57K
605.57K 605.57K

605,570.249099
605,570.249099 605,570.249099

Dabartinė Verified USD rinkos kapitalizacija yra $ 60.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDV apyvartoje yra 605.57K vienetų, o bendras kiekis siekia 605570.249099. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.59K

Verified USD (USDV) kainos istorija USD

Šiandienos Verified USD kainos pokytis į USD: $ 0.
Verified USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0655168429.
Verified USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0799901068.
Verified USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0655168429-65.48%
60 dienų$ -0.0799901068-79.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Verified USD (USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Verified USD (USDV) išteklius

Oficiali svetainė

Verified USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Verified USD (USDV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Verified USD (USDV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Verified USD prognozes.

Peržiūrėkite Verified USD kainos prognozę dabar!

USDV į vietos valiutas

Verified USD (USDV) Tokenomika

Supratimas apie Verified USD (USDV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Verified USD (USDV)

Kiek Verified USD(USDV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDV kaina USD valiuta yra 0.100048USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDV į USD kaina?
Dabartinė USDV kaina USD valiuta yra $ 0.100048. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Verified USD rinkos kapitalizacija?
USDV rinkos kapitalizacija yra $ 60.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDV apyvartoje?
USDV apyvartoje yra 605.57KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDV kaina?
USDV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.034USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDV kaina?
USDV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09955USD.
Kokia yra USDV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDV yra --USD.
Ar USDV kaina šiais metais kils?
USDV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:48:26(UTC+8)

Verified USD (USDV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.