Vent Finance kaina (VENT)
--
--
-4.89%
-4.89%
Vent Finance (VENT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VENT kaina yra $ 1.18, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VENT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Vent Finance rinkos kapitalizacija yra $ 125.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VENT apyvartoje yra 250.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 125.57K
Šiandienos Vent Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Vent Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Vent Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Vent Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-8.51%
|60 dienų
|$ 0
|-11.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.
Supratimas apie Vent Finance (VENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
