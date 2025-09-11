Veno Finance kaina (VNO)
Veno Finance (VNO) realiojo laiko kaina yra $0.02207634. Per pastarąsias 24 valandas VNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02205815 iki aukščiausios $ 0.02387388 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VNO kaina yra $ 0.521713, o žemiausia – $ 0.01111337.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VNO per pastarąją valandą pasikeitė -1.63%, per 24 valandas – -5.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Veno Finance rinkos kapitalizacija yra $ 11.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VNO apyvartoje yra 516.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1884132790.298632. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.58M
Šiandienos Veno Finance kainos pokytis į USD: $ -0.00124402032084481.
Veno Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0043887763.
Veno Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0092909071.
Veno Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.007530064428814161.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00124402032084481
|-5.33%
|30 dienų
|$ +0.0043887763
|+19.88%
|60 dienų
|$ +0.0092909071
|+42.09%
|90 dienų
|$ +0.007530064428814161
|+51.77%
Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
