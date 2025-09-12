Daugiau apie VU

Velvet Unicorn by Virtuals kaina (VU)

1 VU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00080019
$0.00080019$0.00080019
-5.00%1D
USD
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) kainos grafikas realiu laiku
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00078389
$ 0.00078389$ 0.00078389
24 val. žemiausia
$ 0.00084319
$ 0.00084319$ 0.00084319
24 val. aukščiausia

$ 0.00078389
$ 0.00078389$ 0.00078389

$ 0.00084319
$ 0.00084319$ 0.00084319

$ 0.01677295
$ 0.01677295$ 0.01677295

$ 0.00032973
$ 0.00032973$ 0.00032973

-0.24%

-5.09%

-0.22%

-0.22%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) realiojo laiko kaina yra $0.00080019. Per pastarąsias 24 valandas VU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00078389 iki aukščiausios $ 0.00084319 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VU kaina yra $ 0.01677295, o žemiausia – $ 0.00032973.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VU per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -5.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) rinkos informacija

$ 799.12K
$ 799.12K$ 799.12K

--
----

$ 799.12K
$ 799.12K$ 799.12K

994.12M
994.12M 994.12M

994,117,759.3575768
994,117,759.3575768 994,117,759.3575768

Dabartinė Velvet Unicorn by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 799.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VU apyvartoje yra 994.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 994117759.3575768. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 799.12K

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) kainos istorija USD

Šiandienos Velvet Unicorn by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Velvet Unicorn by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003307803.
Velvet Unicorn by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005339014.
Velvet Unicorn by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027347159942432703.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.09%
30 dienų$ -0.0003307803-41.33%
60 dienų$ -0.0005339014-66.72%
90 dienų$ -0.0027347159942432703-77.36%

Kas yra Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) išteklius

Oficiali svetainė

Velvet Unicorn by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Velvet Unicorn by Virtuals (VU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Velvet Unicorn by Virtuals (VU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Velvet Unicorn by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Velvet Unicorn by Virtuals kainos prognozę dabar!

VU į vietos valiutas

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Tokenomika

Supratimas apie Velvet Unicorn by Virtuals (VU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Kiek Velvet Unicorn by Virtuals(VU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VU kaina USD valiuta yra 0.00080019USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VU į USD kaina?
Dabartinė VU kaina USD valiuta yra $ 0.00080019. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Velvet Unicorn by Virtuals rinkos kapitalizacija?
VU rinkos kapitalizacija yra $ 799.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VU apyvartoje?
VU apyvartoje yra 994.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VU kaina?
VU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01677295USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VU kaina?
VU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00032973USD.
Kokia yra VU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VU yra --USD.
Ar VU kaina šiais metais kils?
VU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.