VelasPad logotipas

VelasPad kaina (VLXPAD)

Neįtraukta į sąrašą

1 VLXPAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00283966
$0.00283966$0.00283966
-1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
VelasPad (VLXPAD) kainos grafikas realiu laiku
VelasPad (VLXPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0028171
$ 0.0028171$ 0.0028171
24 val. žemiausia
$ 0.00287161
$ 0.00287161$ 0.00287161
24 val. aukščiausia

$ 0.0028171
$ 0.0028171$ 0.0028171

$ 0.00287161
$ 0.00287161$ 0.00287161

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.00%

+10.42%

+10.42%

VelasPad (VLXPAD) realiojo laiko kaina yra $0.00283966. Per pastarąsias 24 valandas VLXPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0028171 iki aukščiausios $ 0.00287161 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VLXPAD kaina yra $ 1.31, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VLXPAD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VelasPad (VLXPAD) rinkos informacija

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

433.05M
433.05M 433.05M

433,053,369.246877
433,053,369.246877 433,053,369.246877

Dabartinė VelasPad rinkos kapitalizacija yra $ 1.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VLXPAD apyvartoje yra 433.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 433053369.246877. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.23M

VelasPad (VLXPAD) kainos istorija USD

Šiandienos VelasPad kainos pokytis į USD: $ 0.
VelasPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004418516.
VelasPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008541904.
VelasPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010081170546111687.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.00%
30 dienų$ +0.0004418516+15.56%
60 dienų$ +0.0008541904+30.08%
90 dienų$ +0.0010081170546111687+55.04%

Kas yra VelasPad (VLXPAD)

The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

VelasPad (VLXPAD) išteklius

Oficiali svetainė

VelasPad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VelasPad (VLXPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VelasPad (VLXPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VelasPad prognozes.

Peržiūrėkite VelasPad kainos prognozę dabar!

VLXPAD į vietos valiutas

VelasPad (VLXPAD) Tokenomika

Supratimas apie VelasPad (VLXPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VLXPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VelasPad (VLXPAD)

Kiek VelasPad(VLXPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VLXPAD kaina USD valiuta yra 0.00283966USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VLXPAD į USD kaina?
Dabartinė VLXPAD kaina USD valiuta yra $ 0.00283966. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VelasPad rinkos kapitalizacija?
VLXPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VLXPAD apyvartoje?
VLXPAD apyvartoje yra 433.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VLXPAD kaina?
VLXPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VLXPAD kaina?
VLXPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VLXPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VLXPAD yra --USD.
Ar VLXPAD kaina šiais metais kils?
VLXPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VLXPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:14:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.