Vela Token kaina (VELA)
+0.27%
+5.08%
+12.83%
+12.83%
Vela Token (VELA) realiojo laiko kaina yra $0.00261808. Per pastarąsias 24 valandas VELA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00249163 iki aukščiausios $ 0.00263278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VELA kaina yra $ 7.67, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VELA per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +5.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Vela Token rinkos kapitalizacija yra $ 44.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VELA apyvartoje yra 16.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.63K
Šiandienos Vela Token kainos pokytis į USD: $ +0.00012646.
Vela Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002490116.
Vela Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0040652910.
Vela Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003473319196775154.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00012646
|+5.08%
|30 dienų
|$ -0.0002490116
|-9.51%
|60 dienų
|$ +0.0040652910
|+155.28%
|90 dienų
|$ -0.0003473319196775154
|-11.71%
Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
