Vela Token logotipas

Vela Token kaina (VELA)

Neįtraukta į sąrašą

1 VELA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00261808
$0.00261808
+5.00%1D
mexc
USD
Vela Token (VELA) kainos grafikas realiu laiku
Vela Token (VELA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00249163
$ 0.00249163
24 val. žemiausia
$ 0.00263278
$ 0.00263278
24 val. aukščiausia

$ 0.00249163
$ 0.00249163

$ 0.00263278
$ 0.00263278

$ 7.67
$ 7.67

$ 0
$ 0

+0.27%

+5.08%

+12.83%

+12.83%

Vela Token (VELA) realiojo laiko kaina yra $0.00261808. Per pastarąsias 24 valandas VELA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00249163 iki aukščiausios $ 0.00263278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VELA kaina yra $ 7.67, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VELA per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +5.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vela Token (VELA) rinkos informacija

$ 44.02K
$ 44.02K

--
--

$ 91.63K
$ 91.63K

16.81M
16.81M

35,000,000.0
35,000,000.0

Dabartinė Vela Token rinkos kapitalizacija yra $ 44.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VELA apyvartoje yra 16.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.63K

Vela Token (VELA) kainos istorija USD

Šiandienos Vela Token kainos pokytis į USD: $ +0.00012646.
Vela Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002490116.
Vela Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0040652910.
Vela Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003473319196775154.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00012646+5.08%
30 dienų$ -0.0002490116-9.51%
60 dienų$ +0.0040652910+155.28%
90 dienų$ -0.0003473319196775154-11.71%

Kas yra Vela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

Vela Token (VELA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Vela Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vela Token (VELA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vela Token (VELA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vela Token prognozes.

Peržiūrėkite Vela Token kainos prognozę dabar!

VELA į vietos valiutas

Vela Token (VELA) Tokenomika

Supratimas apie Vela Token (VELA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VELAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vela Token (VELA)

Kiek Vela Token(VELA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VELA kaina USD valiuta yra 0.00261808USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VELA į USD kaina?
Dabartinė VELA kaina USD valiuta yra $ 0.00261808. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vela Token rinkos kapitalizacija?
VELA rinkos kapitalizacija yra $ 44.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VELA apyvartoje?
VELA apyvartoje yra 16.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VELA kaina?
VELA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.67USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VELA kaina?
VELA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VELA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VELA yra --USD.
Ar VELA kaina šiais metais kils?
VELA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VELA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.