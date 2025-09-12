Daugiau apie VKA

Vaultka kaina (VKA)

Neįtraukta į sąrašą

1 VKA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00682967
$0.00682967$0.00682967
-0.40%1D
USD
Vaultka (VKA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:48:19(UTC+8)

Vaultka (VKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00679983
$ 0.00679983$ 0.00679983
24 val. žemiausia
$ 0.00697662
$ 0.00697662$ 0.00697662
24 val. aukščiausia

$ 0.00679983
$ 0.00679983$ 0.00679983

$ 0.00697662
$ 0.00697662$ 0.00697662

$ 0.300445
$ 0.300445$ 0.300445

$ 0.00548097
$ 0.00548097$ 0.00548097

-0.26%

-0.21%

+0.52%

+0.52%

Vaultka (VKA) realiojo laiko kaina yra $0.00683591. Per pastarąsias 24 valandas VKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00679983 iki aukščiausios $ 0.00697662 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VKA kaina yra $ 0.300445, o žemiausia – $ 0.00548097.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VKA per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vaultka (VKA) rinkos informacija

$ 276.09K
$ 276.09K$ 276.09K

--
----

$ 683.59K
$ 683.59K$ 683.59K

40.39M
40.39M 40.39M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Vaultka rinkos kapitalizacija yra $ 276.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VKA apyvartoje yra 40.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 683.59K

Vaultka (VKA) kainos istorija USD

Šiandienos Vaultka kainos pokytis į USD: $ 0.
Vaultka 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011321244.
Vaultka 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003783402.
Vaultka 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000334350275149076.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.21%
30 dienų$ -0.0011321244-16.56%
60 dienų$ -0.0003783402-5.53%
90 dienų$ +0.000334350275149076+5.14%

Kas yra Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.

Vaultka (VKA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Vaultka kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vaultka (VKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vaultka (VKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vaultka prognozes.

Peržiūrėkite Vaultka kainos prognozę dabar!

VKA į vietos valiutas

Vaultka (VKA) Tokenomika

Supratimas apie Vaultka (VKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vaultka (VKA)

Kiek Vaultka(VKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VKA kaina USD valiuta yra 0.00683591USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VKA į USD kaina?
Dabartinė VKA kaina USD valiuta yra $ 0.00683591. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vaultka rinkos kapitalizacija?
VKA rinkos kapitalizacija yra $ 276.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VKA apyvartoje?
VKA apyvartoje yra 40.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VKA kaina?
VKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.300445USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VKA kaina?
VKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00548097USD.
Kokia yra VKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VKA yra --USD.
Ar VKA kaina šiais metais kils?
VKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:48:19(UTC+8)

