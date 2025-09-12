Daugiau apie VCX

VaultCraft logotipas

VaultCraft kaina (VCX)

Neįtraukta į sąrašą

1 VCX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
VaultCraft (VCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:00:14(UTC+8)

VaultCraft (VCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.156593
$ 0.156593$ 0.156593

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

VaultCraft (VCX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VCX kaina yra $ 0.156593, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VCX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VaultCraft (VCX) rinkos informacija

$ 64.95K
$ 64.95K$ 64.95K

--
----

$ 69.70K
$ 69.70K$ 69.70K

756.80M
756.80M 756.80M

812,125,572.2354612
812,125,572.2354612 812,125,572.2354612

Dabartinė VaultCraft rinkos kapitalizacija yra $ 64.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VCX apyvartoje yra 756.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 812125572.2354612. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.70K

VaultCraft (VCX) kainos istorija USD

Šiandienos VaultCraft kainos pokytis į USD: $ 0.
VaultCraft 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VaultCraft 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VaultCraft 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-97.97%
60 dienų$ 0-97.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra VaultCraft (VCX)

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

VaultCraft (VCX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

VaultCraft kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VaultCraft (VCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VaultCraft (VCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VaultCraft prognozes.

Peržiūrėkite VaultCraft kainos prognozę dabar!

VCX į vietos valiutas

VaultCraft (VCX) Tokenomika

Supratimas apie VaultCraft (VCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VaultCraft (VCX)

Kiek VaultCraft(VCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VCX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VCX į USD kaina?
Dabartinė VCX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VaultCraft rinkos kapitalizacija?
VCX rinkos kapitalizacija yra $ 64.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VCX apyvartoje?
VCX apyvartoje yra 756.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VCX kaina?
VCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.156593USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VCX kaina?
VCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VCX yra --USD.
Ar VCX kaina šiais metais kils?
VCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.