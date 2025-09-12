Daugiau apie VZ

VZ Kainos informacija

VZ Oficiali svetainė

VZ Tokenomika

VZ Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Vault Zero logotipas

Vault Zero kaina (VZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 VZ į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Vault Zero (VZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:48:12(UTC+8)

Vault Zero (VZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107794
$ 0.00107794$ 0.00107794

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.37%

-1.37%

Vault Zero (VZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VZ kaina yra $ 0.00107794, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VZ per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vault Zero (VZ) rinkos informacija

$ 84.12K
$ 84.12K$ 84.12K

--
----

$ 84.12K
$ 84.12K$ 84.12K

2.88B
2.88B 2.88B

2,882,274,194.8041735
2,882,274,194.8041735 2,882,274,194.8041735

Dabartinė Vault Zero rinkos kapitalizacija yra $ 84.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VZ apyvartoje yra 2.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 2882274194.8041735. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.12K

Vault Zero (VZ) kainos istorija USD

Šiandienos Vault Zero kainos pokytis į USD: $ 0.
Vault Zero 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Vault Zero 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Vault Zero 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-0.08%
60 dienų$ 0-75.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra Vault Zero (VZ)

VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Vault Zero (VZ) išteklius

Oficiali svetainė

Vault Zero kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vault Zero (VZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vault Zero (VZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vault Zero prognozes.

Peržiūrėkite Vault Zero kainos prognozę dabar!

VZ į vietos valiutas

Vault Zero (VZ) Tokenomika

Supratimas apie Vault Zero (VZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vault Zero (VZ)

Kiek Vault Zero(VZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VZ į USD kaina?
Dabartinė VZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vault Zero rinkos kapitalizacija?
VZ rinkos kapitalizacija yra $ 84.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VZ apyvartoje?
VZ apyvartoje yra 2.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VZ kaina?
VZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00107794USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VZ kaina?
VZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VZ yra --USD.
Ar VZ kaina šiais metais kils?
VZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:48:12(UTC+8)

Vault Zero (VZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.