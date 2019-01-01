Vault Overflow (VAULT) Tokenomika

Vault Overflow (VAULT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVault Overflow (VAULT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Vault Overflow (VAULT) Informacija

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.

This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:

  • An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
  • Portfolio Management
  • Long term positions building tools like DCA and auto-invest
  • Spot token trading
  • Low leverage futures products
  • A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
  • More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
  • Hyperliquid EVM support for money markets and more

Oficiali svetainė:
https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Vault Overflow (VAULT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 36.92K
$ 36.92K
Bendra pasiūla:
$ 10.00M
$ 10.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.69M
$ 3.69M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 99.95K
$ 99.95K
Visų laikų rekordas:
$ 0.276619
$ 0.276619
Visų laikų minimumas:
$ 0.009997
$ 0.009997
Dabartinė kaina:
$ 0.00999805
$ 0.00999805

Vault Overflow (VAULT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Vault Overflow (VAULT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VAULT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VAULT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VAULT tokenomiką, galite peržiūrėti VAULT tokeno kainą realiuoju laiku!

VAULT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VAULT? Mūsų VAULT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.