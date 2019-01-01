Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Tokenomika
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
Ištirkite pagrindinius Vasco da Gama Fan Token (VASCO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Vasco da Gama Fan Token (VASCO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VASCO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek VASCO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate VASCO tokenomiką, galite peržiūrėti VASCO tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.