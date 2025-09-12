Daugiau apie UWU

UWU Kainos informacija

UWU Oficiali svetainė

UWU Tokenomika

UWU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

UwU Lend logotipas

UwU Lend kaina (UWU)

Neįtraukta į sąrašą

1 UWU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00856342
$0.00856342$0.00856342
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
UwU Lend (UWU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:20:13(UTC+8)

UwU Lend (UWU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00851495
$ 0.00851495$ 0.00851495
24 val. žemiausia
$ 0.00859756
$ 0.00859756$ 0.00859756
24 val. aukščiausia

$ 0.00851495
$ 0.00851495$ 0.00851495

$ 0.00859756
$ 0.00859756$ 0.00859756

$ 380.72
$ 380.72$ 380.72

$ 0.00373277
$ 0.00373277$ 0.00373277

-0.05%

+0.26%

+1.43%

+1.43%

UwU Lend (UWU) realiojo laiko kaina yra $0.00856342. Per pastarąsias 24 valandas UWU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00851495 iki aukščiausios $ 0.00859756 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UWU kaina yra $ 380.72, o žemiausia – $ 0.00373277.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UWU per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UwU Lend (UWU) rinkos informacija

$ 94.26K
$ 94.26K$ 94.26K

--
----

$ 137.02K
$ 137.02K$ 137.02K

11.01M
11.01M 11.01M

16,000,000.0
16,000,000.0 16,000,000.0

Dabartinė UwU Lend rinkos kapitalizacija yra $ 94.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UWU apyvartoje yra 11.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 16000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 137.02K

UwU Lend (UWU) kainos istorija USD

Šiandienos UwU Lend kainos pokytis į USD: $ 0.
UwU Lend 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025391276.
UwU Lend 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0039180917.
UwU Lend 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.26%
30 dienų$ +0.0025391276+29.65%
60 dienų$ +0.0039180917+45.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra UwU Lend (UWU)

UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UwU Lend (UWU) išteklius

Oficiali svetainė

UwU Lend kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UwU Lend (UWU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UwU Lend (UWU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UwU Lend prognozes.

Peržiūrėkite UwU Lend kainos prognozę dabar!

UWU į vietos valiutas

UwU Lend (UWU) Tokenomika

Supratimas apie UwU Lend (UWU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UWUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UwU Lend (UWU)

Kiek UwU Lend(UWU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UWU kaina USD valiuta yra 0.00856342USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UWU į USD kaina?
Dabartinė UWU kaina USD valiuta yra $ 0.00856342. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UwU Lend rinkos kapitalizacija?
UWU rinkos kapitalizacija yra $ 94.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UWU apyvartoje?
UWU apyvartoje yra 11.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UWU kaina?
UWU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 380.72USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UWU kaina?
UWU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00373277USD.
Kokia yra UWU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UWU yra --USD.
Ar UWU kaina šiais metais kils?
UWU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UWU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:20:13(UTC+8)

UwU Lend (UWU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.