Urolithin A ($URO) realiojo laiko kaina yra $0.00173714. Per pastarąsias 24 valandas $URO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00167932 iki aukščiausios $ 0.00175506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $URO kaina yra $ 0.144324, o žemiausia – $ 0.00139615.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $URO per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Urolithin A rinkos kapitalizacija yra $ 1.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $URO apyvartoje yra 999.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 999700096.92. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.72M
Šiandienos Urolithin A kainos pokytis į USD: $ 0.
Urolithin A 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001237811.
Urolithin A 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001297759.
Urolithin A 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.24%
|30 dienų
|$ -0.0001237811
|-7.12%
|60 dienų
|$ -0.0001297759
|-7.47%
|90 dienų
|$ 0
|--
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.