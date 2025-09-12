Daugiau apie URMOM

urmom kaina (URMOM)

Neįtraukta į sąrašą

1 URMOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00189846
$0.00189846$0.00189846
-0.30%1D
mexc
USD
urmom (URMOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:14:04(UTC+8)

urmom (URMOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00185856
$ 0.00185856$ 0.00185856
24 val. žemiausia
$ 0.00196702
$ 0.00196702$ 0.00196702
24 val. aukščiausia

$ 0.00185856
$ 0.00185856$ 0.00185856

$ 0.00196702
$ 0.00196702$ 0.00196702

$ 0.00564377
$ 0.00564377$ 0.00564377

$ 0.00161338
$ 0.00161338$ 0.00161338

+0.74%

-0.24%

+6.96%

+6.96%

urmom (URMOM) realiojo laiko kaina yra $0.00190142. Per pastarąsias 24 valandas URMOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00185856 iki aukščiausios $ 0.00196702 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia URMOM kaina yra $ 0.00564377, o žemiausia – $ 0.00161338.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, URMOM per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

urmom (URMOM) rinkos informacija

$ 943.56K
$ 943.56K$ 943.56K

--
----

$ 943.56K
$ 943.56K$ 943.56K

496.24M
496.24M 496.24M

496,239,187.6645355
496,239,187.6645355 496,239,187.6645355

Dabartinė urmom rinkos kapitalizacija yra $ 943.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. URMOM apyvartoje yra 496.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 496239187.6645355. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 943.56K

urmom (URMOM) kainos istorija USD

Šiandienos urmom kainos pokytis į USD: $ 0.
urmom 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009407731.
urmom 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007684446.
urmom 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000506536248979935.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.24%
30 dienų$ -0.0009407731-49.47%
60 dienų$ -0.0007684446-40.41%
90 dienų$ +0.0000506536248979935+2.74%

Kas yra urmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

urmom (URMOM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

urmom kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos urmom (URMOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų urmom (URMOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes urmom prognozes.

Peržiūrėkite urmom kainos prognozę dabar!

URMOM į vietos valiutas

urmom (URMOM) Tokenomika

Supratimas apie urmom (URMOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie URMOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie urmom (URMOM)

Kiek urmom(URMOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė URMOM kaina USD valiuta yra 0.00190142USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė URMOM į USD kaina?
Dabartinė URMOM kaina USD valiuta yra $ 0.00190142. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra urmom rinkos kapitalizacija?
URMOM rinkos kapitalizacija yra $ 943.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra URMOM apyvartoje?
URMOM apyvartoje yra 496.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) URMOM kaina?
URMOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00564377USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) URMOM kaina?
URMOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00161338USD.
Kokia yra URMOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis URMOM yra --USD.
Ar URMOM kaina šiais metais kils?
URMOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite URMOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:14:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.