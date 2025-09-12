Daugiau apie USNDC

UnitedStates National Debt Coin logotipas

UnitedStates National Debt Coin kaina (USNDC)

Neįtraukta į sąrašą

1 USNDC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.50%1D
USD
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) kainos grafikas realiu laiku
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

+3.50%

+10.78%

+10.78%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas USNDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USNDC kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USNDC per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – +3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) rinkos informacija

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

--
----

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,007.483053
999,766,007.483053 999,766,007.483053

Dabartinė UnitedStates National Debt Coin rinkos kapitalizacija yra $ 9.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USNDC apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999766007.483053. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.39K

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) kainos istorija USD

Šiandienos UnitedStates National Debt Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
UnitedStates National Debt Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UnitedStates National Debt Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UnitedStates National Debt Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.50%
30 dienų$ 0+13.98%
60 dienų$ 0-15.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) išteklius

Oficiali svetainė

UnitedStates National Debt Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UnitedStates National Debt Coin (USNDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UnitedStates National Debt Coin (USNDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UnitedStates National Debt Coin prognozes.

Peržiūrėkite UnitedStates National Debt Coin kainos prognozę dabar!

USNDC į vietos valiutas

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomika

Supratimas apie UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USNDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Kiek UnitedStates National Debt Coin(USNDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USNDC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USNDC į USD kaina?
Dabartinė USNDC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UnitedStates National Debt Coin rinkos kapitalizacija?
USNDC rinkos kapitalizacija yra $ 9.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USNDC apyvartoje?
USNDC apyvartoje yra 999.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USNDC kaina?
USNDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USNDC kaina?
USNDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra USNDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USNDC yra --USD.
Ar USNDC kaina šiais metais kils?
USNDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USNDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.