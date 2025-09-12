Unio Coin kaina (UNIO)
+0.21%
+2.85%
+7.86%
+7.86%
Unio Coin (UNIO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UNIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNIO kaina yra $ 0.00877677, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +2.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Unio Coin rinkos kapitalizacija yra $ 17.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNIO apyvartoje yra 596.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.42K
Šiandienos Unio Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Unio Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Unio Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Unio Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.85%
|30 dienų
|$ 0
|+32.40%
|60 dienų
|$ 0
|+36.04%
|90 dienų
|$ 0
|--
What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.
