Unido logotipas

Unido kaina (UDO)

Neįtraukta į sąrašą

1 UDO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00035813
$0.00035813
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Unido (UDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:45(UTC+8)

Unido (UDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00035487
$ 0.00035487
24 val. žemiausia
$ 0.00035964
$ 0.00035964
24 val. aukščiausia

$ 0.00035487
$ 0.00035487

$ 0.00035964
$ 0.00035964

$ 1.003
$ 1.003

$ 0.0002801
$ 0.0002801

--

+0.92%

+2.61%

+2.61%

Unido (UDO) realiojo laiko kaina yra $0.00035813. Per pastarąsias 24 valandas UDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00035487 iki aukščiausios $ 0.00035964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UDO kaina yra $ 1.003, o žemiausia – $ 0.0002801.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UDO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unido (UDO) rinkos informacija

$ 27.63K
$ 27.63K

--
--

$ 41.17K
$ 41.17K

77.16M
77.16M

114,954,387.0
114,954,387.0

Dabartinė Unido rinkos kapitalizacija yra $ 27.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UDO apyvartoje yra 77.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 114954387.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.17K

Unido (UDO) kainos istorija USD

Šiandienos Unido kainos pokytis į USD: $ 0.
Unido 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000027242.
Unido 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002157539.
Unido 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006061001123123546.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.92%
30 dienų$ +0.0000027242+0.76%
60 dienų$ -0.0002157539-60.24%
90 dienų$ -0.0006061001123123546-62.85%

Kas yra Unido (UDO)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Unido (UDO) išteklius

Oficiali svetainė

Unido kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unido (UDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unido (UDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unido prognozes.

Peržiūrėkite Unido kainos prognozę dabar!

UDO į vietos valiutas

Unido (UDO) Tokenomika

Supratimas apie Unido (UDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Unido (UDO)

Kiek Unido(UDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UDO kaina USD valiuta yra 0.00035813USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UDO į USD kaina?
Dabartinė UDO kaina USD valiuta yra $ 0.00035813. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unido rinkos kapitalizacija?
UDO rinkos kapitalizacija yra $ 27.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UDO apyvartoje?
UDO apyvartoje yra 77.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UDO kaina?
UDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.003USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UDO kaina?
UDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0002801USD.
Kokia yra UDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UDO yra --USD.
Ar UDO kaina šiais metais kils?
UDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.