Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UAP kaina yra $ 0.00111176, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UAP per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +8.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Unidentified Anomalous Phenomena rinkos kapitalizacija yra $ 52.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UAP apyvartoje yra 932.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 932520428.120309. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.96K
Šiandienos Unidentified Anomalous Phenomena kainos pokytis į USD: $ 0.
Unidentified Anomalous Phenomena 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Unidentified Anomalous Phenomena 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Unidentified Anomalous Phenomena 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+8.71%
|30 dienų
|$ 0
|+16.65%
|60 dienų
|$ 0
|+29.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening. The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.
Supratimas apie Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
