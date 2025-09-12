Daugiau apie UFR

Ultimate Frog Racing logotipas

Ultimate Frog Racing kaina (UFR)

Neįtraukta į sąrašą

1 UFR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Ultimate Frog Racing (UFR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:31(UTC+8)

Ultimate Frog Racing (UFR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367674
$ 0.00367674$ 0.00367674

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ultimate Frog Racing (UFR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UFR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFR kaina yra $ 0.00367674, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ultimate Frog Racing (UFR) rinkos informacija

$ 61.17K
$ 61.17K$ 61.17K

--
----

$ 61.17K
$ 61.17K$ 61.17K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,080.96975
999,928,080.96975 999,928,080.96975

Dabartinė Ultimate Frog Racing rinkos kapitalizacija yra $ 61.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UFR apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999928080.96975. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.17K

Ultimate Frog Racing (UFR) kainos istorija USD

Šiandienos Ultimate Frog Racing kainos pokytis į USD: $ 0.
Ultimate Frog Racing 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ultimate Frog Racing 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ultimate Frog Racing 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+16.82%
60 dienų$ 0+7.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

Ultimate Frog Racing (UFR) išteklius

Oficiali svetainė

Ultimate Frog Racing kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ultimate Frog Racing (UFR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ultimate Frog Racing (UFR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ultimate Frog Racing prognozes.

Peržiūrėkite Ultimate Frog Racing kainos prognozę dabar!

UFR į vietos valiutas

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomika

Supratimas apie Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UFRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ultimate Frog Racing (UFR)

Kiek Ultimate Frog Racing(UFR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UFR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UFR į USD kaina?
Dabartinė UFR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ultimate Frog Racing rinkos kapitalizacija?
UFR rinkos kapitalizacija yra $ 61.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UFR apyvartoje?
UFR apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UFR kaina?
UFR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00367674USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UFR kaina?
UFR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UFR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UFR yra --USD.
Ar UFR kaina šiais metais kils?
UFR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UFR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

