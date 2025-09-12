Ulord kaina (UT)
0.00%
+0.01%
+25.08%
+25.08%
Ulord (UT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UT kaina yra $ 0.185961, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ulord rinkos kapitalizacija yra $ 7.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UT apyvartoje yra 149.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.01K
Šiandienos Ulord kainos pokytis į USD: $ 0.
Ulord 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ulord 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ulord 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.01%
|30 dienų
|$ 0
|-16.64%
|60 dienų
|$ 0
|-16.66%
|90 dienų
|$ 0
|--
Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc.
Supratimas apie Ulord (UT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
