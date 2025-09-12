Ugly Dog kaina (UGLYDOG)
Ugly Dog (UGLYDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UGLYDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UGLYDOG kaina yra $ 0.00370586, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UGLYDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ugly Dog rinkos kapitalizacija yra $ 158.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UGLYDOG apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999923692.557833. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 158.04K
Šiandienos Ugly Dog kainos pokytis į USD: $ 0.
Ugly Dog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ugly Dog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ugly Dog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.28%
|30 dienų
|$ 0
|-13.69%
|60 dienų
|$ 0
|-53.19%
|90 dienų
|$ 0
|--
Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.