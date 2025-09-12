UFC Fan Token kaina (UFC)
UFC Fan Token (UFC) realiojo laiko kaina yra $0.128399. Per pastarąsias 24 valandas UFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.127244 iki aukščiausios $ 0.128534 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFC kaina yra $ 7.61, o žemiausia – $ 0.123635.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFC per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė UFC Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 310.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UFC apyvartoje yra 2.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.57M
Šiandienos UFC Fan Token kainos pokytis į USD: $ +0.0007227.
UFC Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0482916856.
UFC Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0693919042.
UFC Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3223294069292562.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0007227
|+0.57%
|30 dienų
|$ -0.0482916856
|-37.61%
|60 dienų
|$ -0.0693919042
|-54.04%
|90 dienų
|$ -0.3223294069292562
|-71.51%
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
Supratimas apie UFC Fan Token (UFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
