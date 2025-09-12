Daugiau apie UMINT

UBS USD Money Market Investment Fund Token logotipas

UBS USD Money Market Investment Fund Token kaina (UMINT)

Neįtraukta į sąrašą

1 UMINT į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
USD
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:04:41(UTC+8)

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) realiojo laiko kaina yra $103.46. Per pastarąsias 24 valandas UMINT svyravo nuo žemiausios kainos $ 103.45 iki aukščiausios $ 103.46 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UMINT kaina yra $ 103.46, o žemiausia – $ 100.25.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UMINT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) rinkos informacija

Dabartinė UBS USD Money Market Investment Fund Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UMINT apyvartoje yra 100.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.35K

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kainos istorija USD

Šiandienos UBS USD Money Market Investment Fund Token kainos pokytis į USD: $ +0.012.
UBS USD Money Market Investment Fund Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3421215280.
UBS USD Money Market Investment Fund Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.6703069940.
UBS USD Money Market Investment Fund Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.983.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.012+0.01%
30 dienų$ +0.3421215280+0.33%
60 dienų$ +0.6703069940+0.65%
90 dienų$ +0.983+0.96%

Kas yra UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) išteklius

UBS USD Money Market Investment Fund Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBS USD Money Market Investment Fund Token prognozes.

Peržiūrėkite UBS USD Money Market Investment Fund Token kainos prognozę dabar!

UMINT į vietos valiutas

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomika

Supratimas apie UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UMINTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Kiek UBS USD Money Market Investment Fund Token(UMINT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UMINT kaina USD valiuta yra 103.46USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UMINT į USD kaina?
Dabartinė UMINT kaina USD valiuta yra $ 103.46. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UBS USD Money Market Investment Fund Token rinkos kapitalizacija?
UMINT rinkos kapitalizacija yra $ 10.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UMINT apyvartoje?
UMINT apyvartoje yra 100.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UMINT kaina?
UMINT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 103.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UMINT kaina?
UMINT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 100.25USD.
Kokia yra UMINT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UMINT yra --USD.
Ar UMINT kaina šiais metais kils?
UMINT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UMINT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.