UA1 kaina (UA1)

Neįtraukta į sąrašą

1 UA1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00033994
0.00%1D
mexc
USD
UA1 (UA1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:43:31(UTC+8)

UA1 (UA1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00740758
$ 0
--

--

+0.74%

+0.74%

UA1 (UA1) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UA1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UA1 kaina yra $ 0.00740758, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UA1 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UA1 (UA1) rinkos informacija

$ 20.84K
--
$ 33.99K
61.30M
100,000,000.0
Dabartinė UA1 rinkos kapitalizacija yra $ 20.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UA1 apyvartoje yra 61.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.99K

UA1 (UA1) kainos istorija USD

Šiandienos UA1 kainos pokytis į USD: $ 0.
UA1 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UA1 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UA1 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-24.09%
60 dienų$ 0+4.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra UA1 (UA1)

What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UA1 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UA1 (UA1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UA1 (UA1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UA1 prognozes.

Peržiūrėkite UA1 kainos prognozę dabar!

UA1 į vietos valiutas

UA1 (UA1) Tokenomika

Supratimas apie UA1 (UA1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UA1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UA1 (UA1)

Kiek UA1(UA1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UA1 kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UA1 į USD kaina?
Dabartinė UA1 kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UA1 rinkos kapitalizacija?
UA1 rinkos kapitalizacija yra $ 20.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UA1 apyvartoje?
UA1 apyvartoje yra 61.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UA1 kaina?
UA1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00740758USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UA1 kaina?
UA1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UA1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UA1 yra --USD.
Ar UA1 kaina šiais metais kils?
UA1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UA1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:43:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.