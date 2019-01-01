TXNScan (TXN) Tokenomika
TXNScan (TXN) Informacija
As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts.
TXNScan (TXN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius TXNScan (TXN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
TXNScan (TXN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TXNScan (TXN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TXN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TXN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TXN tokenomiką, galite peržiūrėti TXN tokeno kainą realiuoju laiku!
TXN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda TXN? Mūsų TXN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.