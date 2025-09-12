Daugiau apie NVDA

TWIN Asset Token NVDA Long logotipas

TWIN Asset Token NVDA Long kaina (NVDA)

Neįtraukta į sąrašą

1 NVDA į USD – tiesioginė kaina:

$137.8
$137.8$137.8
0.00%1D
USD
TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:15(UTC+8)

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 138.86
$ 138.86$ 138.86

$ 129.37
$ 129.37$ 129.37

--

--

--

--

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) realiojo laiko kaina yra $137.8. Per pastarąsias 24 valandas NVDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NVDA kaina yra $ 138.86, o žemiausia – $ 129.37.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NVDA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) rinkos informacija

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

--
----

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

169.27
169.27 169.27

169.2656597379357
169.2656597379357 169.2656597379357

Dabartinė TWIN Asset Token NVDA Long rinkos kapitalizacija yra $ 23.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NVDA apyvartoje yra 169.27 vienetų, o bendras kiekis siekia 169.2656597379357. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.32K

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kainos istorija USD

Šiandienos TWIN Asset Token NVDA Long kainos pokytis į USD: $ 0.
TWIN Asset Token NVDA Long 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1620528000.
TWIN Asset Token NVDA Long 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.6568650400.
TWIN Asset Token NVDA Long 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.1620528000-0.11%
60 dienų$ -0.6568650400-0.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

TWIN Asset Token NVDA Long kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TWIN Asset Token NVDA Long prognozes.

Peržiūrėkite TWIN Asset Token NVDA Long kainos prognozę dabar!

NVDA į vietos valiutas

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Tokenomika

Supratimas apie TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NVDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

Kiek TWIN Asset Token NVDA Long(NVDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NVDA kaina USD valiuta yra 137.8USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NVDA į USD kaina?
Dabartinė NVDA kaina USD valiuta yra $ 137.8. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TWIN Asset Token NVDA Long rinkos kapitalizacija?
NVDA rinkos kapitalizacija yra $ 23.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NVDA apyvartoje?
NVDA apyvartoje yra 169.27USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NVDA kaina?
NVDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 138.86USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NVDA kaina?
NVDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 129.37USD.
Kokia yra NVDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NVDA yra --USD.
Ar NVDA kaina šiais metais kils?
NVDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NVDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:15(UTC+8)

