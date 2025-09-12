Daugiau apie INVDA

TWIN Asset Token iNVDA Short logotipas

TWIN Asset Token iNVDA Short kaina (INVDA)

Neįtraukta į sąrašą

1 INVDA į USD – tiesioginė kaina:

$77.06
$77.06$77.06
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:42:45(UTC+8)

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 90.31
$ 90.31$ 90.31

$ 76.48
$ 76.48$ 76.48

--

--

+0.17%

+0.17%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) realiojo laiko kaina yra $77.06. Per pastarąsias 24 valandas INVDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INVDA kaina yra $ 90.31, o žemiausia – $ 76.48.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INVDA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) rinkos informacija

$ 13.04K
$ 13.04K$ 13.04K

--
----

$ 13.04K
$ 13.04K$ 13.04K

169.27
169.27 169.27

169.2656597379357
169.2656597379357 169.2656597379357

Dabartinė TWIN Asset Token iNVDA Short rinkos kapitalizacija yra $ 13.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INVDA apyvartoje yra 169.27 vienetų, o bendras kiekis siekia 169.2656597379357. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.04K

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kainos istorija USD

Šiandienos TWIN Asset Token iNVDA Short kainos pokytis į USD: $ 0.
TWIN Asset Token iNVDA Short 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.0073283200.
TWIN Asset Token iNVDA Short 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.3568569820.
TWIN Asset Token iNVDA Short 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -11.46995898193002.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -1.0073283200-1.30%
60 dienų$ -2.3568569820-3.05%
90 dienų$ -11.46995898193002-12.95%

Kas yra TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

TWIN Asset Token iNVDA Short kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TWIN Asset Token iNVDA Short prognozes.

Peržiūrėkite TWIN Asset Token iNVDA Short kainos prognozę dabar!

INVDA į vietos valiutas

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Tokenomika

Supratimas apie TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INVDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Kiek TWIN Asset Token iNVDA Short(INVDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INVDA kaina USD valiuta yra 77.06USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INVDA į USD kaina?
Dabartinė INVDA kaina USD valiuta yra $ 77.06. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TWIN Asset Token iNVDA Short rinkos kapitalizacija?
INVDA rinkos kapitalizacija yra $ 13.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INVDA apyvartoje?
INVDA apyvartoje yra 169.27USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INVDA kaina?
INVDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 90.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INVDA kaina?
INVDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 76.48USD.
Kokia yra INVDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INVDA yra --USD.
Ar INVDA kaina šiais metais kils?
INVDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INVDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.