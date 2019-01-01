Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomika
Tsotchke (TSOTCHKE) Informacija
Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics.
The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives:
-Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them?
DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization.
Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TSOTCHKE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TSOTCHKE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TSOTCHKE tokenomiką, galite peržiūrėti TSOTCHKE tokeno kainą realiuoju laiku!
TSOTCHKE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda TSOTCHKE? Mūsų TSOTCHKE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.