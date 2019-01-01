TSLA6900 (TSLA) Tokenomika
TSLA6900 (TSLA) Informacija
The $TSLA memecoin emerged from the excitement surrounding Tesla, one of the biggest companies in the world. With its stock being so popular, it seemed like a perfect fit for a memecoin.
Creators aimed to blend Tesla's strong brand with the fun of crypto. They knew that if they could get Elon Musk's endorsement, the coin would skyrocket. So, they started making memes and engaging campaigns to catch his attention.
As more people joined in, the $TSLA community grew, celebrating both investing and creativity. The memecoin became a symbol of fun and innovation, mirroring Tesla’s own journey in the tech world. Everyone was eager to see where this new venture would lead.
TSLA6900 (TSLA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius TSLA6900 (TSLA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
TSLA6900 (TSLA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TSLA6900 (TSLA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TSLA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TSLA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TSLA tokenomiką, galite peržiūrėti TSLA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.